» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين

02 أكتوبر 2019 - 12:19 م

وجه المستشار علي بن عبد الرحمن الأسمرى، رئيس شركة خبرة لتقنية المعلومات وشركة مستشارك للاستشارات المالية والقانونية والإدارية، وشركة " نيوم" للخدمات المسندة في التسويق، رسالة إلى المستثمر المصري للاهتمام بزياة الاستثمار داخلها قائلا:" بلدك فيها خير أديها حقها هيرجع لك".

كما وجه رسالة إلى المستثمر العربي: " يا غريب كن أديب وامشي عدل يحتار عدوك فيك".

وأنهي رسالته بتوجيه كلمة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الله يديمك ويحفظك ويجعلك زخرًا لهذا البلد، أنت عملت اللي ما عملوش غيرك من سنين كتير".