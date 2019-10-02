الإبراشي: لازم نعترف و الكل يتحاسب

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الإبراشي

أون إي

 واصل الإعلامي وائل الإبراشي، هجومه  على جماعة الإخوان المسلمين ،مؤكدا أنهم استغلوا فرصة خروج الموظفين من العمل من أجل التظاهر.

 وأضاف " الإبراشي"، من خلال برنامج " كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه من الضروري فضح أساليب الإخوان لأن بعض المواطنين لا يعرفونها.

 وتابع " الإبراشي:" بعد ما هزمنا الإخوان آن لنا أن نهزم التقصير، أي تقصير في أي مكان يحاسب ويُسأل المسئول عنه، هنشوف علاج فوري وحاسم للمشاكل ، عندنا تقصير لازم نعترف بيه خلاص بئا دا وقت الاعتراف و حل المشاكل".

 

 

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