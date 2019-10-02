اعتراف صادم من فنان كويتية عن رامز جلال

صدمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، متابعيها، حيث استنكرت ما يقوم به بعض الفنانين الذين يهاجمون الفنان رامز جلال صاحب برامج المقالب الشهيرة.

وأوضحت الشعيبي، أن كل هؤلاء الفنانين يكونون على علم بالمقلب قبل المشاركة فيه، كما أنهم يتقاضون أموالا مقابل أداء الحلقة.

وصرحت بأنها كانت على علم بأنه برنامج مقالب قبل مشاركتها، مشيرة إلى أن أجرها في هذه الحلقة يساوي قيمة سيارة ونصف.

وشددت على أنه لا يصح مهاجمة رامز جلال من فنانين تقاضوا المال مقابل مشاركتهم في البرنامج.