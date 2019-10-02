  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
بن نايف

بالصور.. ظهور الأمير محمد بن نايف فى عزاء الفغم

مبعوث صيني للوساطة بين السعودية وإيران

زعيم عربي يتوسط للتهدئة بين إيران والسعودية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر أي واقعة مخالفة للدستور داخل قاعة البرلمان.

رئيس البرلمان: المتآمرون على مصر واحد مخمور والآخر مجنون

الدكتور علي عبد العال

عبد العال يدعو رئيس الحكومة لإلقاء بيان أمام البرلمان

جثة

كشف لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته في الهرم

مصطفي ابو تورتة وعروسته

"مبروك يا عروسة".. آخر رسائل “مصطفى أبو تورتة” لخطيبته

رامز جلال

اعتراف صادم من فنان كويتية عن رامز جلال

ترمب

ترامب : ما يحدث انقلاب وليس عزلا

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

في ذكري رحيله..هذا ما كتبته خطيبة خاشقجي

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: لازم نعترف و الكل يتحاسب

في ذكري رحيله..هذا ما كتبته خطيبة خاشقجي

الصفحة الأخيرة

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي
الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

في حمام السباحة.. هذا ما فعله الهضبة مع دينا الشربيني

#

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

#

هذا ما حدث في "سهرات الخميس" بالكويت

#

"رقص وأشياء أخرى".. هذا ما يجرى فى «المسابح النسائية»

جمال خاشقجي

ذكرى رحيله

في الذكري الأولي لرحيله، والتي تحل اليوم الأربعاء، كشفت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن مدي حزنها على فراقها رغم مرور عام .

وكتبت "خديجة"، في تغريدتها:"عام مضى على فراقنا، عام مضى وقد غير اغتيالك بوصلة العلاقات الدولية، كشفت باغتيالك أسرارا لم يكن لك ان تكشفها في حياتك، رحمك الله يا حبيبي جمال، ونلتقي في الجنة".

وقد هزت حادثة مقتله "المروعة" العالم كله،حيث تكاتفت جميع القوة لكشف الحقائق حول مقتله، وهو ما جعل المملكة العربية السعودية تعلن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وتوقف 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، كما أعفي مجموعة من الشخصيات البارزة في الحكومة السعودية.

من جانبها، قدمت تركيا تسجيلات تظهر كيف تمت عملية القتل، ولكن لم يتم إظهار فحواها للعلن حتى الآن.

ويذكر أن جمال خاشقجي قد تم اغتياله داخل القنصلية السعودية في تركيا،في 2 أكتوبر عام 2018 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يخشى مفاجآت "سالزبرج"
» بـ "الفاظ خارجة" هيفاء وهبي تهاجم أحد متابعيها
» إنشاء أكبر متحف تاريخي عن السيرة النبوية بجاكرتا
» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين
» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته
» مروع.. لحظة انهيار جسر معلق.. وسقوط قتلى
» الإسماعيلى يواجه المصرى فى ديربى القناة
» بالفيديو.. فأر يرعب الصحفيين بالبيت الأبيض
» شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة
» وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق
» السيسي يفتتح معرض «تراثنا».. اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف