في ذكري رحيله..هذا ما كتبته خطيبة خاشقجي

في الذكري الأولي لرحيله، والتي تحل اليوم الأربعاء، كشفت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن مدي حزنها على فراقها رغم مرور عام .

وكتبت "خديجة"، في تغريدتها:"عام مضى على فراقنا، عام مضى وقد غير اغتيالك بوصلة العلاقات الدولية، كشفت باغتيالك أسرارا لم يكن لك ان تكشفها في حياتك، رحمك الله يا حبيبي جمال، ونلتقي في الجنة".

وقد هزت حادثة مقتله "المروعة" العالم كله،حيث تكاتفت جميع القوة لكشف الحقائق حول مقتله، وهو ما جعل المملكة العربية السعودية تعلن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وتوقف 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، كما أعفي مجموعة من الشخصيات البارزة في الحكومة السعودية.

من جانبها، قدمت تركيا تسجيلات تظهر كيف تمت عملية القتل، ولكن لم يتم إظهار فحواها للعلن حتى الآن.

ويذكر أن جمال خاشقجي قد تم اغتياله داخل القنصلية السعودية في تركيا،في 2 أكتوبر عام 2018 .