الأهلى يبحث عبور «العجلات الحربية» باستاد السلام

02 أكتوبر 2019 - 11:54 ص

يستضيف الأهلى نظيره الإنتاج الحربى فى الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بحثًا عن مواصلة الانتصارات فى كل البطولات تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، حيث فاز "فايلر" فى أربع مباريات منذ توليه المهمة على كانوسبورت ذهاباً وإياباً فى بطولة أفريقيا وصعد للدور التالى، وبعدها على الزمالك، وحصد أولى بطولاته بالتتويج بالسوبر، وفاز على سموحة بهدف نظيف فى بطولة الدورى وحصد أول ثلاث نقاط.