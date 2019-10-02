» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته

عقب تداول أخبار عن نشوب خلاف بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته خلال حضورهما مهرجان الجونة السينمائي، خرج "الفيشاوي" عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لينفي كل تلك الشائعات ونشر صورة إلى جانب زوجته وهو يحتضنها.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي غادر مهرجان الجونة قبل نهايته، وأطلقت الشائعات عن خلافات نشبت بينه ‏وزوجته، ولكنه نفى ذلك وأكد مغادرته الجونة لاستكمال تصوير دوره في فيلم “عقد الخواجة”.‏

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “عقد الخواجة” الى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد ‏أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي فى أولى تجاربه في الإخراج.