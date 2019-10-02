شاهد.. سرقة سيارة داخلها طفل بالسعودية

02 أكتوبر 2019 - 11:27 ص

كشفت كاميرا مراقبة، أمام أحد المحال التجارية لصا يحاول سرقة سيارة في حي الإسكان جنوبي محافظة جدة سارق.

وظهر اللص في مقطع الفيديو، وهو ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته بعدما خرج صاحب السيارة منها، إذ ظل يتجول حول السيارة لبعض الوقت حتى انقض على فريسته.

وتفاجأ السارق وهو يفتح باب السيارة، بوجود طفل صغير يجلس على المقعد الأمامي، والذي فزع فور رؤية السارق وهرب من السيارة، ليكمل اللص خطته ويفر بالسيارة مسرعًا.