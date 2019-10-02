تفاصيل مفجعة بواقعة اختطاف طلفة بمستشفى بأسيوط

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والدة الطفلة
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مستشفى

اختطاف

طفلة

تن

أسيوط

روى ثواب على، والد الطفلة "وعد"، العائدة من الاختطاف فى محافظة أسيوط، كواليس اختطاف طفلته، قائلاً: "إنه كان متواجدًا في "الفرن" الذي يعمل به عندما علم من نجل عمه بخطف ابنته، وهي فى المستشفى".

 وأضاف "علي"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن نجلته ولدت يوم الأحد، وتم اختطافها بعد ولادتها بعدة ساعات، موضحًا أن والدة الطفلة كانت ما زالت في العمليات، والممرضة اتفقت مع السيدة التي قامت باختطاف الطفلة.

ولفت إلى أن الكاميرات كشفت تفاصيل اختطاف الفتاة من قبل السيدة، معربًا عن شكره لكل ضباط المباحث والشرطة على مجهودهم الدؤوب لاستعادة ابنته.

وأوضح أنه لم يتخيل أبدا أن نجلته قد يتم اختطافها، لافتًا إلى أن مولودته هي أول إنجاب له، وأنجب توأم، هذه الطفلة وطفلة أخرى.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا حول واقعة اختطاف طفلة صغيرة من أحد المستشفيات في محافظة أسيوط، كشفت فيه عن تفاصيل الواقعة.

وقالت الوزارة إنه تم اختطاف الطفلة على يد سيدة تخفت في زي منتقبة، ولكن كاميرات المراقبة التقطتها وتم تتبع خط سيرها، والقبض عليها وإعادة الطفلة سليمة إلى أهلها.

 وأوضح البيان، أن السيدة المتهمة كانت حامل، وقالت لزوجها إنها تحمل في ولد، ولكنها الحمل لم يكتمل ولم تشأ أن تخبر زوجها، فاتفقت مع ممرضة من المستشفى واختطفت الطفلة دون أن تعلم أنها بنت وليس ولد.

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