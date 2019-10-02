» الإسماعيلى يواجه المصرى فى ديربى القناة

02 أكتوبر 2019 - 10:30 ص

يواجه فريق الإسماعيلى نظيره المصري البورسعيدي فى ديربي القناة بالخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى، فيما حقق المصري نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة ببطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.