"ساب عروسته وهرب".. مصطفى أبو تورتة يهز السوشيال ميديا

صدمت فتاة تدعي، نهال شعبان، رواد السوشيال ميديا، بقصة خطوبتها الغريبة التي لم تكتمل بسبب التصرف غير المقبول من خطيبها وأهله.

وكتبت نهال شعبان قصة خطوبتها على أحد جروبات فيس بوك التي انتشرت عبر السوشيال ميديا بـ"مصطفى تورتة".

تقول نهال شعبان في منشورها: "أنا كان مقررا فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى وخطبتي كانت يوم السبت، اللي فات المفروض كان بينا مشاكل زي أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما طلب حاجة وقولت دا عادي بيحصل بس الي متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبني في القاعة لوحدي.. اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش.. واحدة فيهم جت باركتلي وقلت أمشِّي اليوم”.

وأضافت : “كل ما أقوله فين الشبكه اللي هنلبسها يقولي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفية وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفية لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال أيه خالوا تعب! فييقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيطلم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي؟، الستات اختفوا، بس كانو بيهزروا فوق، نسوا العيان”.

وكشفت: "والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم وملبستنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كده".

واختتمت نهال بطريقة مأسوية وقلب موجوع: دلوقتى حبه أقول كل دا عشان ايه؟ كان ممكن ننهي بالمعروف من غير أذى نفسي ليا.. كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

ولم تمر ساعات حتى انتشرت قصة خطوبتها علي مواقع التواصل الاجتماعي متصدرة الترند الأول بموقع تويتر منهالة التعليقات بالتعاطف معها.