» شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة

02 أكتوبر 2019 - 10:16 ص

تمكنت فتاة من إنقاذ سيارتها من السرقة بمحطة وقود بولاية جورجيا الأمريكية بسرعة بديهة فائقة.

وأظهر المقطع سرعة بديهة الفتاة الداهية التي لاحظت توقف سيارة أخرى بجانب سيارتها الرباعية واهتزاز سيارتها فجأة لتدرك أن شخص ما يحاول سرقتها.

وهنا وجهت الفتاة تلقائياً خرطوم الوقود نحو وجه الرجل الذي شعر بخطر تعرضه للاشتعال في أي لحظة ليفر هارباً، لكنه خطف حقيبتها فقط، لتنقذ المرأة سيارتها من دون عنف أو تدخل أحد.