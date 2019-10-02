» وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق

02 أكتوبر 2019 - 09:59 ص

توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فرج العامرى رئيس اتحاد التايكوندو السابق وبطل العالم السابق، بعد صراع مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن العمرى حاصل على الحزام الأسود الدولى والميدالية الفضية لبطولة كأس العالم عام 1986 والعديد من الميداليات والمشاركات في البطولات الأولمبية والقارية والعربية وشغل مناصب عديدة في الاتحاد المصري كعضو ورئيس للاتحاد وحصلت مصر في عهده على العديد من الميداليات الدولية، كما حصل علي وسام رئيس الجمهورية للرياضة عام 1986.