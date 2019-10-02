  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي

عطية: أنفقنا مليارات الجنيهات على الحب المزيف

الأمير هاري وميجان

بعد نشر رسائله الخاصة.. قرار مفاجئ للأمير هارى

والدة الطفلة

تفاصيل مفجعة بواقعة اختطاف طلفة بمستشفى بأسيوط

ابو تورتة

"ساب عروسته وهرب".. مصطفى أبو تورتة يهز السوشيال ميديا

أحمد كريمة

كريمة: مروجو الشائعات للنيل من الرئيس "ملعونين"

مرتضى منصور

أول رد من "مرتضى" على شكاوى الأهلى ضده

رئيس البرلمان

وكيل البرلمان للحكومة: مش هنطبطب ولا هندلع حد

تويتر

عطل فنى يضرب "تويتر".. هذه التفاصيل

السعودية

حدث نادر بالسعودية في أقل من 24 ساعة

فتاة

صادم.. شاب ألماني يعتدى على مسلمة ويصب عليها الكحول

أول رد من "مرتضى" على شكاوى الأهلى ضده

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول رد من «الحكام» على إسناد "السوبر" لطاقم نسائى

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول رد من «الأوقاف» على هدم مسجد "ولي صوفي"

#

أول تعليق من «آل الشيخ» على هزيمة الأهلى

مرتضى منصور

الاهلى

بطولة

أجازة

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الشكاوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضده، مشيرًا إلى عدم قدرة أي شخص على الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال "مرتضى" في تصريحات له بقناة "الحدث اليوم": "مع احترامي لتلك الجهات، هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه".

وأضاف: "شكاوى الأهلي لن تخيفني أو تهز شعرة من رأسي، لا أعرف ما علاقة الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، هل تريدون مني أن أقول أن الأمن غير مستقر عن بلدي؟".

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، أعلن دعمه لمحمود الخطيب، رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، قبل أن يوضح مرتضى منصور أنه ليس المقصود في تلك الأزمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته
» مروع.. لحظة انهيار جسر معلق.. وسقوط قتلى
» الإسماعيلى يواجه المصرى فى ديربى القناة
» بالفيديو.. فأر يرعب الصحفيين بالبيت الأبيض
» شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة
» وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق
» السيسي يفتتح معرض «تراثنا».. اليوم
» "السجاير والموبايل".. أبرز الممنوعات فى المدارس للطلاب والمعلمين
» «القوى العاملة»: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل
» ساويرس: زمان محمد صلاح قاعد بيعيط دلوقت
» ابنة "محمد إمام" تضعه في موقف محرج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف