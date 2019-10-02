أول رد من "مرتضى" على شكاوى الأهلى ضده

02 أكتوبر 2019 - 09:54 ص

رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الشكاوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضده، مشيرًا إلى عدم قدرة أي شخص على الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال "مرتضى" في تصريحات له بقناة "الحدث اليوم": "مع احترامي لتلك الجهات، هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه".

وأضاف: "شكاوى الأهلي لن تخيفني أو تهز شعرة من رأسي، لا أعرف ما علاقة الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، هل تريدون مني أن أقول أن الأمن غير مستقر عن بلدي؟".

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، أعلن دعمه لمحمود الخطيب، رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، قبل أن يوضح مرتضى منصور أنه ليس المقصود في تلك الأزمة.