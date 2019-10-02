وكيل البرلمان للحكومة: مش هنطبطب ولا هندلع حد

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر أي واقعة مخالفة للدستور داخل قاعة البرلمان.

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سليمان وهدان

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن انعقاد دور البرلمان الخامس جاء بعد تعرض البلاد لدعوات نشر الفوضى، موضحًا أنهم أصدروا نحو 600 قانون الفترة الماضي إلا أن بعض القوانين لم تمارس وتم نسف قيمتها من خلال اللائحة التنفيذية.

وأضاف"وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن ما دار في جلسة أمس كان حول هموم المواطن المصري، مؤكدًا أن المجلس يعبر عن كل مواطن مصري، حيث إن الأعضاء أتوا من كل مدينة ومحافظة داخل مصر.

ونوه وكيل مجلس النواب، بأنه لو استمر المجلس في عمله بنفس أداء اليوم سيحصل على رضا المواطن المصري، متمنيًا أن تستجيب الحكومة للنواب الفترة القادمة بسرعة، معقبًا: "الوزير اللي مش هيواكب المرحلة، ويأدي واجبه مش هنطبطب ولا هندلع حد، المرحلة تحتاج إلى أننا كلنا نجري ونشتغل".

وطالب "وهدان"، الوزراء بأن يقوموا بجولات في الشارع المصري، ويتركوا مكاتبهم، وعندما يقومون بزيارة يكون معهم نواب. 

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