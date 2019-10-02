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«القوى العاملة»: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل

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وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

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القوي العاملة

أجازة

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأحد المقبل إجازة رسمية، بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.


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