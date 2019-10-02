عطل فنى يضرب "تويتر".. هذه التفاصيل

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عطل فني

تويت ديك

كشفت شركة "تويتر" عن أن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة "تويت ديك" التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة أمس الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعًا"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى بشأن أسباب الحادث.

كما تلقى "آوتيدج دوت ريبورت"، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لتويتر، تحدث لـ "رويترز" في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.


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