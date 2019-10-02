فيديو متعرية الكويت يشعل تويتر

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متعرية الكويت
متعرية الكويت

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الأبراج

البكينى

متعرية الكويت

قامت فتاة تبدو أوروبية من ملامحها، بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها لتظهر بالمايوه البكيني على الأرجح مقابل أبراج الكويت.

وبحسب ما ذكرته الأنباء الكويتية فإن إزاء عدم ورود بلاغ فإن دوريات العاصمة لم تتعامل مع الوافدة.

وذكرت عن أحد المصادر أن ما قامت به الفتاة يعد فعلاً فاضحًا، مرجحًا أن تقوم إدارة الجرائم الالكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة، مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذا المقطع مقابل أحد معالم الكويت.

وأضاف أن عمليات وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغ بشأن الفتاة التي ظهرت أمام أبراج الكويت الشهيرة بلباس البحر البكيني.

كما انتشر سريعا علي تويتر هاشتاج تحت عنوان متعرية الكويت ، ويحمل الوسم مقطع فيديو لفتاة أجنبية بدولة الكويت تمشي علي شاطيء البحر، مرتدية ملابس مثيرة جدا حيث وصفها الجميع بالعري وعدم الاحتشام.

وأثار الهاشتاج نوعاً من السخرية والاستياء حول ملابس الفتاة وجرأتها علي الظهور بتلك الملابس العارية، وعبر الكثير من المغردين والنشطاء عن غضبهم الشديد لفهم منطلق الحرية بهذا الشكل.


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