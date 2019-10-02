» نجل غادة عادل يحرجها بتعليق ناري على فستانها المثير

02 أكتوبر 2019 - 07:55 ص

وشارك "عبدالله" - نجل الفنانة غادة عادل - في الحملة التي طالت والدته بسبب إطلالاتها المثيرة في مهرجان الجونة ولكن بشكل ساخر .



ونشر لوالدته صورة قديمة ، وقد ارتدت فستانا مغلق من عند الصدر وبأكمام طويلة ، ثم سألها: "ايه اللي حصل يا ماما؟".



و ردت "غادة عادل" بشكل ساخر على تساؤل نجلها ، قائلة: "ليه يا زمن مسيبتناش أبرياء؟".



وتعرضت غادة عادل لموجة من الهجوم في أعقاب إطلالاتها الجريئة في مهرجان الجونة خلافا للمعتاد.

