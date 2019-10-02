» مرتضى يهاجم المرأة الحديدية: بحذرك يا "فاطمة"

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مرتضى منصور

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على فاطمة سامورا - السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم - الملقبة بـ"المرأة الحديدية" والتي تم تعيينها لمراقبة نشاطات الاتحاد الأفريقي ماليا وإداريا.

وقال "مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "عيسى حياتو عايز ينتقم من مصر عشان أحمد أحمد كسبه في الانتخابات".

وأضاف: "فاطمة سامورا محسوبة على عيسى حياتو .. بحذرك يا فاطمة .. متصفيش حساباتك مع مصر اللي الزمالك بيمثلها".

وكان الاتحاد الأفريقي أكد أنه سوف يصدر حكمه النهائي في أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي يوم 8 أكتوبر المقبل".

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