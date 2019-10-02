أول رد رسمي من "الأهلي" على تغريدة "آل الشيخ" الداعمة للخطيب

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تركي آل الشيخ

أشاد عدلي القيعي - مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - بموقف تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - الذي تضامن فيه مع محمود الخطيب ضد هجوم رئيس الزمالك عليه.

وقال "القيعي" في مداخلة مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة "صدى البلد" : "هذا موقف نبيل وشهم .. تركي آل الشيخ يشكر على هذا الكلام".

وكان "آل الشيخ" كتب تغريدة قال فيها: "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لأسرته بما لا يليق، ادعمه وأسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".

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