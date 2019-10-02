كيف رد الغندور على تغريدة "آل الشيخ" التي انحاز فيها للخطيب؟

02 أكتوبر 2019 - 05:44 ص

أكد خالد الغندور - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - أنه يحترم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



وقال "الغندور" في برنامجه: "قرأنا تدوينة المستشار تركي آل الشيخ على القناة بشكل طبيعي .. وهو يختلف مع المستشار مرتضى منصور .. ولا مشكلة طالما أن الاختلاف باحترام .. طبيعي أن نتفق ونختلف ولن ننسى ما قدمه لنادي الزمالك".



وكان "آل الشيخ" رفض الإساءة لمحمود الخطيب - رئيس الأهلي - أو المساس بعائلته واصفا ذلك بأنه "عيب وحرام".



