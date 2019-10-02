مقتل أكتر من 25 جندياً و15 مسلحا في معارك عنيفة في مالي

02 أكتوبر 2019 - 01:37 ص

قُتل ما لا يقلّ عن 25 جندياً ماليّاً و15 مسلحا في معارك عنيفة دارت بين الطرفين يومي الإثنين والثلاثاء في وسط مالي، بحسب ما أعلنت الحكومة المالية.



وقالت الحكومة في بيان إنّ حوالي 60 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين إثر المعارك التي اندلعت عقب مهاجمة المسلحين معسكرين للجيش في وسط البلاد.









