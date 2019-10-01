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"موسى" يكشف مخطط الإخوان لعمل "ثورة الساعة 3"

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أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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قام الإعلامي أحمد موسى، بإذاعة تسريبات لمجموعة من عناصر الإخوان، بعد اختراقها، واستعراض حالة الإحباط التي ألمت بهم بعد فشلهم في الحشد للتظاهرات.
وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «عملوا هاشتاجات مضروبة، وأمروا الناس تنزل النهارده الساعة 3»، متابعا: «قنوات الجزيرة والإخوان أطلقوا الهاشتاج، ولم يخرج أحد».
واستعرض موسى مجموعة «الدردشة» وفيها تم الحث على النزول للشوارع، محاولين إخفاء انتمائهم الإخواني: «بيقولوا على قيادات الإخوان إنهم أسود على النت والفبركة وليس على أرض الواقع».


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