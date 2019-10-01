"موسى" يكشف مخطط الإخوان لعمل "ثورة الساعة 3"

01 أكتوبر 2019 - 11:50 م

قام الإعلامي أحمد موسى، بإذاعة تسريبات لمجموعة من عناصر الإخوان، بعد اختراقها، واستعراض حالة الإحباط التي ألمت بهم بعد فشلهم في الحشد للتظاهرات.



وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «عملوا هاشتاجات مضروبة، وأمروا الناس تنزل النهارده الساعة 3»، متابعا: «قنوات الجزيرة والإخوان أطلقوا الهاشتاج، ولم يخرج أحد».

