متحدث "النواب": المصريون يعلقون آمالهم على "السيسي"

02 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان وجه الحكومة منذ فترة إلى أهمية مواكبة سرعة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف حسب الله، خلال لقاء إعلامي: «هناك فرق سرعات بين الرئيس الذي يحارب الزمن وعدد من الوزراء»، متابعا: «بعض الوزراء يصدرون المشاكل لرئيس الجمهورية، لذلك آمال المصريين معلقة في الرئيس».

