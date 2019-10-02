"ميركل" تأمل في إيجاد حل سريع للحرب التجارية

02 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل عن أملها في إيجاد حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وقالت ميركل في تصريح صحفي، الثلاثاء، من العاصمة برلين "آمل أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل في أقرب وقت، ويتعين للجانبين العمل من أجل التوصل لحل".

وأضافت من الواضح أن أكبر اقتصادين في العالم وهما الصين والولايات المتحدة تعيشان في حالة تجارة مضطربة. مشيرة إلى أن التوصل للحل يقدم مساهمة كبيرة في تقليل حالات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق آخر، أشارت المستشارة الألمانية أن تمديد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعب دورا في زيادة التوترات التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

وأكدت أن حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يشكل مصدر قلق للاقتصاد العالمي حيث أنها تعد لاعبا عالميا.