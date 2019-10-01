أتلتيكو مدريد يعتلي قمة مجموعته بأبطال أوروبا

01 أكتوبر 2019 - 11:30 م

اعتلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، قمة ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.



بذلك، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن لوكوموتيف موسكو الذي جاء ثالثًا.



أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



ومع حلول الدقيقة 48 بادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر البرتغالي جواو فيليكس.



وفي الوقت الذي بحث فيه لوكوموتيف موسكو عن التعادل، أضاف الغاني توماس تييي بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

