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يوفنتوس يحقق انتصاره الأول بأبطال أوروبا

الرياضة

يوفنتوس
يوفنتوس

المصريون ووكالات

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حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
وكان أتلتيكو مدريد الإسباني قد فاز في وقت سابق اليوم على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن يوفنتوس، وجاء لوكوموتيف موسكو ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا باير ليفركوزن بلا رصيد من النقاط.
تمكن يوفنتوس من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة 17.
وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 62، قبل أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لـ"السيدة العجوز" في الدقيقة 88. -

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