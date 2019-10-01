وفد من "حماس" يزور كنيسة في قطاع غزة

01 أكتوبر 2019 - 10:50 م

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، إن وفدا تابعا لها أجرى زيارة لكنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة.



وترأس الوفد، حسب بيان للحركة وصل الأناضول نسخة منه، عضو مكتب العلاقات الدولية للحركة، باسم نعيم.

والتقى وفد الحركة، براعي طائفة الروم الأرثوذكس، المطران أليكسيوس، ورئيس مجلس وكلاء الكنيسة، عيسى طرزي.

وقالت الحركة في بيانها إن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الطيبة وقيم المحبة والتآخي والتعايش بين أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، مسلمين ومسيحيين، باعتباره ثابتا راسخا من ثوابت شعبنا الفلسطيني".



‎وحسب البيان، عبر المطران أليكسيوس عن شكره وتقديره للوفد على زيارته، وقال "إن غزة مثال يحتذى به في التعايش بين المسلمين والمسيحيين، على قاعدة الشراكة الوطنية".

وأضاف: "نحن لا نشعر إطلاقا بأي استهداف لنا كمسيحيين بشكل خاص، بل نجد كل حب وتقدير واحترام من حركة حماس، واهتمام كبير من قيادتها، وكذلك متابعة وحرص من الأجهزة الحكومية كافة فيما يواجهنا من صعوبات أو تحديات".



ورغم مكانة المسيحيين التاريخية، فإن أعدادهم قليلة جدا، حيث تقدر بنحو ألف نسمة فقط (حسب بيانات مؤسسات كنسية في غزة) من أصل حوالي 2 مليون نسمة هم سكان القطاع.



ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي غزة لطائفة الروم الأرثوذكس، التي تمتلك كنيسة مركزية في مدينة القدس، فيما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

