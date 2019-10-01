مسؤول أمريكي: التقارير بسقوط ضحايا في العراق "مقلقة للغاية"

01 أكتوبر 2019 - 10:40 م

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنّ التقارير بسقوط ضحايا في المظاهرات التي يشهدها العراق "مقلقة للغاية".



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول ـ رفض الكشف عن هويته ـ قوله: "المظاهرات الشعبية عنصر أساسي في كل الديمقراطيات، لكن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا بينهم قتيلان مقلقة للغاية".



كما أوضح أن واشنطن "تتابع المظاهرات وتدعم جميع الأطراف إلى تخفيف حدة التوتر".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة العراقية، مقتل محتج وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، "تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل".

