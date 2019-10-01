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بوتين وروحاني يبحثان الاتفاق النووي الإيراني

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بوتين وروحاني يجددان دعمهما الأسد
بوتين وروحاني يجددان دعمهما الأسد

المصريون ووكالات

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روحاني: خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي يتوافق مع بنوده

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، التطورات الأخيرة حول اتفاق إيران النووي، في العاصمة الأرمينية يريفان.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني ونظيره الروسي، بحثا الاتفاق النووي الإيراني، والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك على هامش جلسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة الأرمينية يريفان.
وأكد روحاني على ضرورة التزام جميع اطراف الاتفاقية بالتزاماتها لنجاحها. مشيرا أن موسكو لعبت دورا هاما في الاتفاقية.
بدوره، جدد الرئيس الروسي دعمه للاتفاقية النووية، مؤكدا أن موسكو سوف تبذل جهودا من أجل تنفيذ جميع الدول الموقعة على الاتفاقية لالتزاماتها.
ورحب بوتين ببدء إيران تعاونها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مضيفا أن هذا التطور سيمهد أرضية أوسع للتعاون الإقليمي.
يشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تجمع اقتصادي دولي، بدأ عمله مطلع يناير/ كانون الثاني 2015.
ويهدف الاتحاد إلى إقامة اتحاد جمركي وفضاء اقتصادي موحد، لكل من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا، كما يسعى لتوسيع الشراكة مع دول أخرى. -

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