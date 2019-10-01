» ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر في سبتمبر

01 أكتوبر 2019 - 10:10 م

ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بمقدار 148 مليون دولار على أساس شهري، ليصل إلى 45.117 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.



وكان صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بلغ 44.969 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2019.

ولا يوضح البنك المركزي عادةً، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وحسب بيان صار عن البنك المركزي، الثلاثاء، اطلعت الأناضول عليه، "سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى المركزي المصري، 44.459 مليار دولار في سبتمبر 2018".



وأعلنت مصر مؤخرا، أنها تسلمت الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.



وبالتالي، تكون مصر قد حصلت على إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي توصلت لاتفاق بشأنه في نهاية 2016.



وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

