آل الشيخ مساندًا الخطيب: لا أقبل التطاول عليه

01 أكتوبر 2019 - 09:50 م

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة دعم ومساندة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد الهجوم الأخير الذي شنه مرتضى منصور، رئيس الزمالك عليه.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "فيسبوك": "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وأضاف: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".