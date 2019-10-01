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الجونة يسقط أمام الاتحاد السكندري بهدف «رزق»

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سقط فريق الجونة أمام الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الاسكندرية في الأسبوع الثاني من الدوري العام.

أحرز محمود رزق هدف المباراة الوحيد لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، إلا أن زعيم الثغر استكمل المباراة منقوص العدد في الدقيقة 61 بعد طرد اللاعب محمد أنور.

وكان فريق الجونة قد خسر بهدف نظيف على ملعبه في الأسبوع الأول أمام الإسماعيلي، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية ليدخل الفريق في نفق مظلم مع بداية الدوري.

وبتلك النتيجة، يحصد رصيد الاتحاد السكندري أول ثلاث نقاط له في المسابقة بعد خسارته في الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد. 


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