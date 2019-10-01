حزب النور: إذا سقطت مصر فسنصبح لاجئين

01 أكتوبر 2019 - 07:40 م

حذر النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، من المساعي الهادفة إلى إسقاط الدولة المصرية.

جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث تساءل: «إذا سقطت مصر من لفلسطين ومن لسد النهضة ومن للعراق واليمن.. هل هناك غير الجيش المصري في هذه المنطقة.. قليل من المنطق».

وتابع: «إننا نختلف في وطن آمنين خير من أن نتفق في مخيمات اللاجئين، وهناك من أعلن أنه لن يهدأ حتى يرى المصريين في مخيمات اللاجئين».

وأضاف: «أقول للجميع حافظوا على وطن كالرجال إذا ضاع ستبكوا عليه كالنساء.. أين السلطة التنفيذية وأين الوزراء ولماذا لا يقومون بدروهم ولماذا يتركونا للإعلام القطري والتركي ولا يردون عليهم؟».