السعودية تعلن بشرى سارة للوافدين

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قرر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، تعديل نظام المطبوعات والنشر ، والسماح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة النشاطات الخاضعة للنظام بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

و النشاطات المشار إليها 19 نشاطاً، هي: المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.

كما تشمل النشاطات: التسجيلات الصوتية والأسطوانات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.

إضافة إلى: الدعاية والإعلان، والعلاقات العامة، والنشر، والتوزيع، والخدمات الصحفية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنسخ والاستنساخ، وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.


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