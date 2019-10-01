السعودية تعلن بشرى سارة للوافدين

01 أكتوبر 2019 - 07:25 م

قرر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، تعديل نظام المطبوعات والنشر ، والسماح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة النشاطات الخاضعة للنظام بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

و النشاطات المشار إليها 19 نشاطاً، هي: المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.

كما تشمل النشاطات: التسجيلات الصوتية والأسطوانات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.

إضافة إلى: الدعاية والإعلان، والعلاقات العامة، والنشر، والتوزيع، والخدمات الصحفية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنسخ والاستنساخ، وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.