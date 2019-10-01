السيسي يعقد اجتماعًا أمنيًا على أعلى مستوى

01 أكتوبر 2019 - 06:38 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، ضم وزير الدفاع ومدير المخابرات العامة، لبحث عدد من الموضوعات.

وضم الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة جمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب، حيث وجه السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار.

وشدد السيسي على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تماما حجم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك على الصعيد الجنائي إلى جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة وتأكيد استمرارها حتى القضاء عليها، كما وجه السيسي بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها.