» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

01 أكتوبر 2019 - 05:30 م

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى غدًا الأربعاء فى ثانى جولات بطولة الدورى العام.



وشهدت القائمة استبعاد كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ، فيما ضمت القائمة كلاً من شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايى ومحمد هانى.