إنشاء محكمة وظيفتها رفع الغبن عن المواطنين

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متابعات - الطيب حسين

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وزارة العدل

وزير العدل

العدل

محكمة القيم

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم.

ووفقا للقرار يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.

وجاء ذلك القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.

وتضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبد الرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبد الرحمن ورضا شوكت وجمال القيسوني، أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.

وتختص المحكمتان طبقا للقانون بتصفية وإنجاز القضايا المتعلقة من جراء قانون المدعي الاشتراكي الملغي ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، وذلك برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.


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