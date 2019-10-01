«بكري» يقود مطالب «التغيير» من داخل البرلمان

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طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج، ووجوب وقف الحرب الخفية ضد من يقول رأيه.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك رد للإعلام بدلا من أن نسمع من قناة الخنزيرة ومن الأفاك والمسطول وغيره»، حسب قوله، موضحا: «الرئيس السيسى يستطيع أن يعبر بهذا البلد، ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية.»

وتابع: «لدينا يقين كامل أن الوطن يتعرض لمؤامرة حقيقية، وعلينا كرجال دولة في وقت الأزمات أن نبتلع ما لايمكن ابتلاعه ونفقد أحيانا شعبيتنا من أجل البلد، قد نستطيع أن نشكك في المؤسسات ونعترض على قضايا جوهرية مثل تيران وصنافير، ولكن الوقفة الحقيقية تكون عند الأزمة ومواجهتها حتى لو على حساب أمور كثيرة قد نخسرها».


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