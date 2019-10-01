رئيس الأركان ينقل تحية «السيسي» للقوات المسلحة

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متابعات - الطيب حسين

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 156 من كلية الضباط الاحتياط، دفعة "اللواء حسانين إسماعيل أبو شادى" والذي أُطلق اسمه على دفعة الخريجين الجدد تكريمًا له.

وبدأت مراسم الاحتفال باستعراض مجموعة من الأنشطة البحثية والابتكارات الفنية والعلمية، التي نفذت بسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، والتي أظهرت مستوى الارتقاء العلمي الذي وصل إليه الضباط الاحتياط، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وقدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام، والذي عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عال في الإلتزام والانضباط العسكري، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لأرواح شهداء الوطن الأبرار.

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق محمد فريد بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية.

وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الاطلاع على كل ما هو حديث في مجالات العلم والمعرفة، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير أدائها.

وفى نهاية الاحتفال قدم الفريق محمد فريد التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظًا على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لخريجى الدفعة (156) وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم، مشيرا إلى أن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوي في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.


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