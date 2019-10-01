موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لكأس مصر

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المصريون

كأس مصر

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، تمام الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل، موعدا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة للمشاركة فى بطولة كأس مصر موسم 19-2020 ، بالمقر الرئيسى للاتحاد بالجزيرة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، على أن يشارك بها لاعبو المنتخب الأول بشكل طبيعى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.. ويتوقف الدورى العام بعد الأسبوع السادس، حيث تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.

كان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخرا جدول الدورى العام الجديد، الذى انطلق يوم 21 سبتمبر الجارى على أن ينتهى فى مايو المقبل.


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