التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن إلى البطاقات

01 أكتوبر 2019 - 02:39 م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بداية فبراير الماضى حتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جارٍ أيضًا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها أنه سيتم أيضًا استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعادة نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليًا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضًا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم.



ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسر كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط وأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.



كما وجه الوزير باستمرار تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىّ وكذلك أيضًا ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج ذلك يأتي فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.



وشدد على أنه وفقًا لآليات التظلمات فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.





