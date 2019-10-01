» دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة

فاجأت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها، بتعبيرها عن إعجابها الشديد بأغنية "يوم تلات" لـ عمرو دياب، لافتة إلى أن جميع أغاني الهضبة جميلة ولكن هذه الأغنية خصوصًا مميزة من حيث اللحن والكلمات.

وقالت دينا الشربيني في تصريحات لبرنامج MBC Trending خلال تواجدها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: "الناس دمها خفيف وخلوني أنا يعني أنا أم روح حلوة مش السمرا بس ماشي أنا راضية".

وأكدت دينا الشربيني أنها من أوائل الناس التي تستمع لأغنيات الهضبة قبل طرحها، لافتة إلى أنها هي من أرسلت لـ شيرين رضا الكوميكس التي صممت على الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة "الجمهور ربط بأن " السمرا" هي زوجة عمرو دياب الثانية زينة عاشور، والبيضا ام خدود حمرا هي شيرين رضا ودينا الشربيني هي ام روح حلوة ".