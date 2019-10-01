رئيس مجلس النواب: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هناك إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.

وطالب عبد العال، خلال الجلسة البرلمانية الأولى من دور الانعقاد الخامس، باصطفاف الشعب المصري لاستكمال مشوار بناء الوطن، مشيرًا إلى أن الأغلبية والمعارضة تقف خلف قيادة دولتها لاستكمال ما تم إنجازه.