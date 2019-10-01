صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

01 أكتوبر 2019 - 02:24 م

سادت حالة من القلق والتوتر في مطار الدار البضاء، بعد أن تم العثور على جثة رجل ينحدر من أفريقيا، في مخزن عجلات إحدى طائراتها لدى هبوطها في المطار، والتي كانت آتية من كوناكري، حسب إعلان شركة "الخطوط الملكية المغربية".

وأصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إنّ الرجل لقي مصرعه بعيد تسلّله إلى مخزن العجلات ليل الأحد الإثنين، بينما كانت طائرة الرحلة إيه تي 526 تستعدّ للإقلاع من مطار العاصمة الغينية إلى مطار العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وقال البيان إنّ الرجل تسلّل إلى مدرج مطار كوناكري، في انتهاك لقواعد السلامة المعمول بها، ثم اختبأ في مخزن جهاز الهبوط.

وبحسب البيان، فقد تم العثور على جثة الرجل ما أن هبطت الطائرة في مطار محمد الخامس فجر الإثنين، مشيرة إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

يُشار إلى أنّه عندما تحلّق الطائرة على ارتفاع 10 آلاف متر، تتراوح الحرارة الخارجية بين 50 و55 درجة مئوية تحت الصفر، وينعدم الأوكسجين، وخلافًا لما يكون عليه الحال داخل الطائرةـ فإنّ مخزن العجلات لا يجهّز بوسائل التدفئة أو الأوكسجين.