القحطاني حارسًا جديدًا للملك سلمان بعد مقتل "الفغم"

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وكالات - الدويني فولي

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كشفت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن أن رئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، قررت اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم الذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شئون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارًا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

أشاد طيف من السعوديين بقرار اختيار المسفر معتبرين أنه خير خلف لخير سلف في إشارة إلى الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.

وقال المغرد عبدالعزيز الفدغوش: ”نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف“.

وقال المغرد صالح آل سليمان: ”نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن“.

وتابع المغرد عبدالله بن حمد: ”أبارك لابن العم بل أخي سعادة العميد/ سعد بن مسفر بن بداح ابن حلاص الحواصلة آل عاطف القحطاني بمناسبة تكليفه قائدا لقوة الحرس الخاص خلفًا للمرحوم اللواء عبد العزيز الفغم اللهم اجعلها عونا له على الطاعة واجعله نافعا لدينه ومليكه ووطنه“.







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