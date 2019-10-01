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مؤثر.. استشهاد شاب أنقذ طفلين من أسفل قطار العياط

مؤثر.. استشهاد شاب أنقذ طفلين من أسفل قطار العياط

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إيمان هاني

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عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، تقريرًا من موقع حادث استشهاد الشاب أحمد فراج، لإنقاذ طفلين من الموت أسفل عجلات قطار العياط.

وقال أحد الأهالي بمنطقة العياط: "إن الشهيد أحمد فراج، أنقذ الطفلين من أمام القطار أثناء عبورهما خط السكة الحديد، حيث انطلق نحوهما عندما شاهد قطارًا سريعًا واستخدم كل قوته وسرعته واستطاع أن ينقذ التلميذتين قبل أن يدهسهما القطار، لكن شجاعته انتهت بتقديم حياته فداء لإنقاذ الطفلين.

وأضاف أن الشاب لديه 3 أطفال صغار وحالتهم المادية صعبة، مطالبين بأن يكون هناك مساعدة لأسرة الشهيد حتى يستطيعوا مواجهة متاعب الحياة بعد وفاته.

وأوضح الأهالي أن الشهيد كان مثالاً للشجاعة عندما ألقى بنفسه أمام القطار وأنقذ الطفلتين ولم يفكر مرتين في إنقاذهما، وأن الموقف تسبب في حزن المنطقة بالكامل، وطالبوا أيضًا بوجود كوبري مشاة بهذا المكان الذي يعبر منه الأطفال يوميًّا دون وجود مزلقان أو كوبري.

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