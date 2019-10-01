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هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020

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وكالات - الدويني فولي

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تشغيل

واتس أب

قائمة

هواتف

2020

كشفت تقارير عن قائمة الهواتف الذكية التي سيتوقف تطبيق المراسلة الأشهر "واتسآب" عن دعم نظام تشغيلها، بداية من العام المقبل 2020.
وأوضح "واتسآب" أن جميع هواتف "أندرويد" التي تعمل بواسطة نظام التشغيل "Android 2.3.7" وأجهزة "آيفون" العاملة بنظام التشغيل "iOS 7" لن تدعم التطبيق بحلول 1 فبراير 2020"، كما أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر "مايكروسوفت"، ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

ولن يعمل "واتسآب" على الهواتف التالية في 2020:

"IOS 7" نظام تشغيل
Iphone 4Iphone 5s


Iphone 5c

نظام تشغيل "أندرويد 2.3.7"
 Sony Xperia p


 Sony Xperia u


HTC Sensation XE


Sony Ericsson Xperia S


Samsung Galaxy Note


Acer Liquid Z110


Acer Liquid Z Duo Z110 


 Lenovo K800


Sony Xperia U ST25a


Samsung Galaxy S Lightray


Sony Xperia ion LTE


Huawei Activa 4G M920


Vodafone Smart II V860


Samsung Galaxy S2 LTE


Motorola XT532


HTC Velocity 4G


LG Optimus 3D Max P725


وقال "واتسآب" رسميا عبر صفحته الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة: "إن جميع هواتف "أندرويد" التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة "آيفون" العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم "وآتساب"، مع بداية شهر فبراير 2020"، بحسب موقع "بزنس توداي".

ويلجأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد و"آي أو إس" أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح "واتسآب"، أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.


وأضاف: "لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث".

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