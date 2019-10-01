» هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020

01 أكتوبر 2019 - 01:19 م

كشفت تقارير عن قائمة الهواتف الذكية التي سيتوقف تطبيق المراسلة الأشهر "واتسآب" عن دعم نظام تشغيلها، بداية من العام المقبل 2020.





وأوضح "واتسآب" أن جميع هواتف "أندرويد" التي تعمل بواسطة نظام التشغيل "Android 2.3.7" وأجهزة "آيفون" العاملة بنظام التشغيل "iOS 7" لن تدعم التطبيق بحلول 1 فبراير 2020"، كما أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر "مايكروسوفت"، ولن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.





ولن يعمل "واتسآب" على الهواتف التالية في 2020:





"IOS 7" نظام تشغيل

Iphone 4Iphone 5s









Iphone 5c





نظام تشغيل "أندرويد 2.3.7"

Sony Xperia p









Sony Xperia u









HTC Sensation XE









Sony Ericsson Xperia S









Samsung Galaxy Note









Acer Liquid Z110









Acer Liquid Z Duo Z110









Lenovo K800









Sony Xperia U ST25a









Samsung Galaxy S Lightray









Sony Xperia ion LTE









Huawei Activa 4G M920









Vodafone Smart II V860









Samsung Galaxy S2 LTE









Motorola XT532









HTC Velocity 4G









LG Optimus 3D Max P725









وقال "واتسآب" رسميا عبر صفحته الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة: "إن جميع هواتف "أندرويد" التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة "آيفون" العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم "وآتساب"، مع بداية شهر فبراير 2020"، بحسب موقع "بزنس توداي".





ويلجأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد و"آي أو إس" أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.





وأوضح "واتسآب"، أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.







