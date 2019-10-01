مذبحة أسرية: 8 طعنات للأم وقطع أذن الابنة وإلقاء طفل من البلكونة

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ابو النمرس

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، في واقعة قتل ربة منزل وابنتها وإلقاء طفلها من شرفة المنزل بمنطقة أبو النمرس، عن أن المجنى عليها، تدعى "شيماء.ع" 27 سنة، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وطعنة بالكتف اليمنى.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعى خلف الأذن اليسرى.

وشرحت التحريات أن القوات تواصل فحص المشتبه فيهم، بقتل المجنى عليهما وإلقاء طفلها من شرفة المنزل، ولاتزال القوات تواصل الفحص.

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