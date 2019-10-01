المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراة الزمالك في الدوري

01 أكتوبر 2019 - 01:03 م

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيًا سواء تليفزيونيًا أو فضائيًا أو في الاذاعة،



ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غدٍ الخميس على ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.



وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.



وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.



وكان نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أية مستحقات من الشركة الراعية.

